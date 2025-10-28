Haberler

Avrupa Merkez Bankası Faiz İndirim Döngüsünü Sonlandırmış Olabilir

Güncelleme:
Uzmanlar, Avro Bölgesinde devam eden enflasyon ve yavaş ama istikrarlı ekonomik toparlanma nedeniyle Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsünü sonlandırmış olabileceğini ifade etti. ECB'nin bu hafta gerçekleştireceği toplantıda, faizlerde bir değişiklik beklenmiyor.

Uzmanlar, Avro Bölgesinde enflasyona yönelik yukarı yönlü eğiliminin devam etmesi ve bölgede ekonomik toparlanmanın yavaş ancak istikrarlı seyretmesi nedeniyle, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirim döngüsünü sonlandırmış olabileceğini belirtti.

Avrupa'da bu hafta gözler ECB'nin açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Bankanın 3 temel politika faizinde bir değişiklik yapmayacağı tahmin edilirken, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmelerde bankanın gevşeme patikasına yönelik sinyaller aranacak.

"Güvercinler" baskılarını geri çekebilir

Rabobank Kıdemli Makrostratejisti Bas Van Geffen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, eylül toplantısından bu yana pek fazla yeni verinin olmadığını belirterek, "Bu nedenle güvercinler bu ay faiz indirimi yönündeki baskılarını oldukça hızlı bir şekilde geri çekebilirler." dedi.

ECB toplantısında politika değişikliği beklemek için bir neden olmadığını vurgulayan Geffen, ayrıca daha fazla yeni verinin elde edileceği aralık ayında yapılacak daha kapsamlı politika tartışması öncesinde ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yeni bir yönlendirme yapmasını da beklemediğini söyledi.

Geffen, şöyle devam etti:

"Ek faiz indirimi için önemli bir aşağı yönlü riskin gerçekleşmesi gerekir ve ECB'nin faiz indirim döngüsünün fiilen sona erdiğini savunuyoruz. ECB aralık ayında da faizleri sabit tutarsa, bir sonraki adımın faiz artışı olma ihtimali önemli ölçüde artar."

Tedarik zincirindeki darboğazlar aynı anda enflasyonist baskı yaratıyor

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Marco Wagner de ECB'nin faiz oranlarında değişime gitmeyeceği öngörüsünde bulundu. Tedarik zincirindeki darboğazların aynı anda enflasyonist baskı yarattığını belirten Wagner, bu durumda üretim tarafında bir maliyet şoku ortaya çıkarttığını dile getirdi.

Wagner, "ECB anketine göre, maliyet şoku enflasyon beklentilerini artırması durumunda tüketiciler enflasyonun yüzde 2 hedefini aşmasını bekliyor. 2026 yılında temel faiz oranlarının değişmeyeceği yönündeki tahminimizi koruyoruz." diye konuştu.

Mevcut koşullar altında ECB'nin faiz indirimi yapması öngörülmüyor

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte ise eylül ayındaki son politika toplantısından bu yana açıklanan verilerin kesin sonuç vermediğini belirtti.

Ağustos ayındaki tüketim ve sanayi üretimini kapsayan somut verilerin hayal kırıklığı yarattığını ifade eden Houte, ancak ekim ayı PMI rakamlarının imalat sektörünün zorluklarla mücadele etmeye devam etse de istikrarlı bir büyümeye işaret ettiğini vurguladı.

Houte, şunları kaydetti:

"Eylül ayında manşet enflasyonun nisan ayından bu yana ilk kez ECB'nin yüzde 2 hedefini aştı ancak enerji fiyatlarının önümüzdeki birkaç ay içinde enflasyonu tekrar yüzde 2'nin altına çekecek. Sonuç olarak, istikrarlı ancak sönük bir toparlanma tablosu devam ediyor. Bu koşullar altında ECB'nin para politikasını değiştirmesi için pek bir neden yok. Faiz oranlarının değişmeyeceğini düşünüyoruz."

