Avrupa Merkez Bankası Enflasyon Stratejisini Yeniledi

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Avrupa Merkez Bankası, enflasyon hedefini korurken, para politikası stratejisini değiştirerek yüksek ve düşük enflasyona karşı daha güçlü tepki verme taahhüdünde bulundu. ECB, jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin etkilerini dikkate alarak stratejik gözden geçirme süreci gerçekleştirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), enflasyonda sürekli yukarı veya sürekli aşağı yönlü dalgalanmalara karşı stratejisini değiştiriyor.

ECB, bankanın ana hedefinin ve buna ulaşılmasını sağlayacak araçların yeniden belirlenmesini amaçlayan stratejik gözden geçirmenin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ECB para politikası stratejisini değiştirirken, yüzde 2 olan enflasyon hedefini korudu.

ECB'nin yeni beş yıllık stratejisinde, enflasyonun çok yüksek olduğu zamanlarda da çok düşük olduğu dönemlerdeki kadar güçlü şekilde tepki verileceği taahhüt edildi.

Bu yaklaşımın enflasyon beklentilerinin kontrolden çıkmasını önlemeye yardımcı olmayı ve aynı zamanda enflasyon hedefinden sapmaların yerleşik hale gelmesini de önlenmeyi hedeflediği belirtildi.

ECB Yönetim Konseyi'nin kullanabileceği tüm para politikası araçlarından gelecekte de yararlanılacağı aktarılan yeni stratejide, bunların kullanımının orantılılık açısından kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesine devam edileceği ifade edildi.

Açıklamada, "Araçların seçimi, tasarımı ve uygulanmasında yeterli esneklik, enflasyon ortamındaki değişikliklere çevik bir yanıt verilmesini sağlayacaktır." denilerek, jeopolitik ve ekonomik parçalanmanın, demografik değişimin, iklim değişikliğinin ve yapay zekanın artan kullanımı gibi yapısal değişiklerin enflasyon ortamını daha belirsiz hale getirdiği vurgulandı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, basın toplantısında, "Stratejimizi gözden geçirme süreci, düşüncelerimizi sorgulamamız, para politikası araçlarımızı incelememiz ve stratejimizi yeniden düzenlememiz için değerli bir fırsat oldu." ifadesini kullandı.

ECB'nin artık giderek belirsizleşen bir ortamda para politikasını yürütmek için "daha da sağlam bir temele" sahip olduğunu kaydeden Lagarde, "Hizmet verdiğimiz Avro Bölgesi vatandaşlarına temel mesajımız şudur: Yeni ortam endişelenmeleri için birçok neden sunmaktadır ancak endişelenmelerine gerek olmayan tek şey fiyat istikrarına olan bağlılığımızdır." dedi.

Lagarde, ECB'nin görevine bağlı olduğunu ve yeni zorluklara yanıt verebilmek için kendisini ve araçlarını güncel tutacağını sözlerine ekledi.

ECB, para politikası stratejisini en son 2021'de, uzun süren düşük faiz oranları dönemine karşı revize etmiş ve Avro Bölgesi için enflasyon hedefini yeniden tanımlamıştı.

ECB, bir sonraki stratejik gözden geçirmesini 2030'da yapmayı planlıyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
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