Avrupa iş dünyası, Çin ile yeşil enerji işbirliği umutlarını dile getirdi

Avrupa'da iş dünyasının ileri gelenleri, Avrupa ile Çin arasında yeşil enerji işbirliğinin artmasına yönelik umutlarını dile getirdi. Çin son yıllarda enerji üretiminde kömüre olan bağımlılığını yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru kaydırma noktasında büyük adımlar atıyor.

Avrupa'da iş dünyasının ileri gelenleri, Avrupa ile Çin arasında yeşil enerji işbirliğinin artmasına yönelik umutlarını dile getirdi.

Çin son yıllarda enerji üretiminde kömüre olan bağımlılığını yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru kaydırma noktasında büyük adımlar atıyor.

Resmi rakamlara göre Çin'in yenilenebilir enerji üretimi 2022'de 2,7 trilyon kilovat-saate çıktı. Böylelikle yenilenebilir enerjinin payı 2021'e göre 1,7 yüzde puan artışla toplam elektrik tüketiminin yüzde 31,6'sına ulaştı.

SES 1 (Almanca): AUGUST STUETZLE, AgroScience Capital AG Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi:

"Yenilenebilir ya da iklim dostu enerji üretimi konusunda Çin'le birçok ortak yanımız olduğunu ve birlikte çalışabileceğimizi düşünüyorum. İki ülke de benzer arka planlara sahip. Biz hidrojen araştırmaları konusunda güçlüyüz. Çin de hidrojen araştırmaları konusunda son derece güçlü. Almanya, Avrupa ve elbette Çin arasında sayısız işbirliği fırsatı olduğuna inanıyorum."

SES 2 (İspanyolca): ALEXİS ROİG, SciTech DiploHub Şirketi Barcelona Baş Bilim ve Teknoloji Elçisi ve CEO'su:

"Avrupa, yeşil dönüşümü ve bu alanda teknoloji ve bilgi gelişimini son derece ciddiye alıyor. Çin de bu sektöre yoğun şekilde yatırım yapıyor. Hem bu alanla hem de mobilite, nükleer füzyon, yeşil ve sınırsız enerji sağlamanın diğer yollarıyla ilgili işbirliği projeleri mevcut."

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (UEA) yakın zamanda yayımladığı bir rapora göre, yenilenebilir enerji önümüzdeki üç yılda dünyanın elektrik arzındaki büyümeye damgasını vuracak gibi görünüyor.

Çin'in 2023-2025 döneminde yenilenebilir enerji üretimindeki büyümenin yüzde 45'inden fazlasını karşılaması beklenirken, onu yüzde 15 ile Avrupa Birliği takip ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)