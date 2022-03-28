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Avrupa'daki otomobil üreticileri şarj istasyonlarının artırılmasını istiyor

AA - Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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Avrupa'daki otomobil üreticileri şarj istasyonlarının artırılmasını istiyor

Avrupa Birliği'ndeki (AB) otomobil üreticileri, elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulumunun hızlandırılmasını talep etti.

Avrupa Birliği'ndeki (AB) otomobil üreticileri, elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulumunun hızlandırılmasını talep etti.

Merkezi Brüksel'de bulunan Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), elektrikli araçlara yönelik altyapı yatırımlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Avrupa'da elektrikle şarj edilebilen arabaların satışlarının son 5 yılda 10 kat artarak geçen yıl 1,7 milyona ulaştığı bildirildi.

Elektrikli otomobillerin toplam pazar payının yüzde 18'i bulduğu anımsatılan açıklamada, son 10 yılda AB'deki kamuya açık şarj cihazlarının sayısının ise sadece 2,5 kat arttığı kaydedildi.

Açıklamada, AB genelinde halihazırda haftalık 2 bin yeni şarj noktası kurulumu yapıldığı, bu sayının derhal haftalık 14 bine yükseltilmesi gerektiği belirtildi.

AB'nin, otomobillerden kaynaklı emisyon salımını 2030'a kadar yüzde 55 oranında düşürme hedefi belirlediği hatırlatılan açıklamada, hedefi yakalamak için 6,8 milyon araç şarj noktası gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada, elektrikli araçlara yönelik şarj istasyonu gibi altyapı yatırımları için yılık 8 milyar avroluk kaynağa gereksinim duyulduğu kaydedildi.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

Avrupa Birliği, Otomobil, Brüksel, Tragger, Ekonomi, Haberler

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