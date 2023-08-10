Avrupa'da Zeytinyağı Üretimi Düşüşte

Avrupa'daki zeytinyağı üreticileri, yükselen hava sıcaklıklarının bu yıl da kötü hasada yol açabileceğini öngörüyor. Avrupa Komisyonunun verilerine göre, zeytinyağı üretiminin düşmesi bekleniyor. İspanya, Yunanistan, Portekiz ve İtalya'da zeytin üretimi azaldı. Bu durum fiyatlara yansıdı ve zeytinyağı tüketimi azalabilir.