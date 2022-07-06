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Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 6 düştü

AA - Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi
Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 6 düştü

Avrupa'da doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 155 avroya geriledi.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 155 avroya geriledi.

Norveç'te enerji sektörü çalışanlarının planladıkları grevin sonlandırılmasıyla doğal gaz fiyatları düşüşe geçti.

Norveç hükümeti, petrol ve gaz işçileri ile işverenler arasındaki ücret anlaşmazlığını çözmek üzere müdahalede bulunduğunu ve konunun bağımsız bir kurula devredildiğini açıkladı. Söz konusu adım grevi sona erdirirdi.

Salı günü üç açık deniz sahasında başlatılan grev nedeniyle günlük gaz ihracatının yüzde 56 azalacağı ve 341 bin varil petrolün piyasadan çekilmesine neden olacağı tahmin ediliyordu.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli gaz kontrat fiyatı, dün megavatsaat başına 165,07 avrodan kapandı.

Avrupa için önemli bir doğal gaz tedarikçisi olan Norveç'te grevin sona erdiğine dair açıklamanın ardından doğal gazın megavatsaat başına fiyatı bugün saat 10.15 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 6,1 düşüşle 155 avroya geriledi.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi

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