Haberler ›› Ekonomi ›› Avrupa'da Gaz Fiyatları Yükselişe Geçti

Avrupa'da Gaz Fiyatları Yükselişe Geçti

Mısır'ın gaz ithalatının durma noktasına gelmesiyle oluşan arz güvenliği endişeleri, Avrupa'da gaz fiyatlarının yükselmesine neden oldu. İsrail-Filistin çatışmasının başlamasıyla birlikte fiyatlar artış gösterdi ve son üç haftada yaklaşık yüzde 40 yükseldi.