Haberler ›› Ekonomi ›› Avrupa'da Gaz Fiyatları İsrail-Filistin Çatışmasının Ardından Arttı

Avrupa'da Gaz Fiyatları İsrail-Filistin Çatışmasının Ardından Arttı

Avrupa'da gaz fiyatları İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından artmaya devam ederken, fiyatlar bugün yüzde 4,3 yükselişle kapandı. İsrail'in talebi üzerine ABD'li enerji şirketi Chevron'un Doğu Akdeniz'deki Tamar gaz sahasında üretimi durdurmasının arz güvenliğine yönelik endişeleri körüklemesiyle fiyatlar tırmanışa geçti. Ayrıca, Finlandiya ve Estonya arasında doğal gaz akışını sağlayan Balticconnector boru hattında yaşanan sorunlar da fiyatlarda yukarı yönlü baskıya neden oldu.