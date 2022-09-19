Avrupa'da gaz depolarının yüzde 85,3 dolmasıyla fiyatlar yüzde 12,6 geriledi Ekonomi Haberleri Avrupa'da doğal gaz depolarındaki doluluk oranının yüzde 85'i geçmesiyle ekim vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 187 avroya geriledi. Avrupa'da doğal gaz depolarındaki doluluk oranının yüzde 85'i geçmesiyle ekim vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 187 avroya geriledi. AA muhabirinin Gas Infrastucture Europe verilerinden derlediği bilgilere göre, AB ülkelerindeki yer altı doğal gaz depolarının doluluk oranı cuma günü itibarıyla yüzde 85,3 oldu. Söz konusu gelişmenin ardından 15 Eylül gününü megavatsaat başına yaklaşık 214 avrodan kapatan doğal gaz fiyatları, cuma gününü de yüzde 12,6 düşüşle 187 avrodan kapattı. Ekonomi Kaynak: AA / Murat Temizer Ekonomi Haberler

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