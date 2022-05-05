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Avrupa'da elektrikli otomobil satışları artıyor

AA - Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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Avrupa'da elektrikli otomobil satışları artıyor

Avrupa Birliği'nde (AB), bu yılın ilk çeyreğinde elektrikli otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 10'a ulaştı.

Avrupa Birliği'nde (AB), bu yılın ilk çeyreğinde elektrikli otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 10'a ulaştı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinde 2022 yılının ilk çeyreğinde yakıt türlerine göre yeni otomobil satış verilerini yayımladı.

Buna göre, söz konusu dönemde AB ülkelerinde satılan otomobillerin yüzde 36'sı benzin, yüzde 25,1'i hibrit, yüzde 16,8'i dizel, yüzde 10'u tamamen elektrik (BEV), yüzde 8,9'u fişli hibrit (PHEV), yüzde 3'ü diğer yakıtlar ve yüzde 0,2'si doğal gazlı.

Geçen yılın aynı dönemine göre, elektrikli otomobil satışları yüzde 53,4 artarak 224 bin 145, hibrit satışları yüzde 5,3 yükselerek 563 bin 30, diğer alternatif yakıtlı araç satışları ise yüzde 48,6 artışla 67 bin 717 adete ulaştı.

Doğalgazlı otomobil satışları yüzde 56 gerileyerek 6 bin 289, benzinli otomobil satışları yüzde 22,6 azalarak 808 bin 39, dizel satışları yüzde 33,2 düşerek 378 bin 9 ve fişli hibrit satışları yüzde 5,3 azalışla 199 bin 107'ye indi.

Böylece söz konusu dönemde, elektrikli ve çeşitli hibrit otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 44'e ulaştı.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

Avrupa Birliği, Otomobil, Benzin, Ekonomi, Haberler

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