Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 5,8 yükseldi Avrupa'da cuma günü 117,7 avrodan işlem gören doğal gazın megavatsaat fiyatı, yüzde 5,8 artarak 124,52 avroya çıktı. Avrupa'da cuma günü 117,7 avrodan işlem gören doğal gazın megavatsaat fiyatı, yüzde 5,8 artarak 124,52 avroya çıktı. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören temmuz vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 124 avrodan açıldı. Fiyatlar, Türkiye saatiyle 15.17'de cuma günün kapanışına göre yüzde 5,8 artarak megavatsaat başına 124,52 avroya yükseldi. Doğal gaz fiyatlarındaki artışta, Rusya'nın Avrupa'ya gönderdiği doğal gaz miktarının düşmesi ve bu durumun oluşturduğu endişe ortamı etkili oldu. Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya sevk edilen 167 milyon metreküp seviyesindeki gaz arzının teknik sorunlar nedeniyle 16 Haziran itibarıyla günde 67 milyon metreküpe düştüğünü bildirmişti. Avrupa'dan gelen gaz miktarının düşmesi, AB ülkelerini alternatif kaynaklar aramaya itti. Almanya ve Avusturya elektrik üretiminde doğal gaz yerine kömür kullanımını gündeme getirdi. AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Hollanda Türkiye Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 5,8 yükseldi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.