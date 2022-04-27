Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 13,3 yükseldi - Haberler

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Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 13,3 yükseldi

AA - Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi
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Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 13,3 yükseldi

Avrupa'da dün 103,20 avrodan işlem gören doğal gazın megavatsaat fiyatı, yüzde 13,3 artarak 117 avroya çıktı.

Avrupa'da dün 103,20 avrodan işlem gören doğal gazın megavatsaat fiyatı, yüzde 13,3 artarak 117 avroya çıktı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mayıs vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 125 avrodan açıldı.

Fiyatlar, Türkiye saatiyle 09.28'te kapanışa göre yüzde 13,3 artarak megavatsaat başına 117 avroya yükseldi.

Doğal gaz fiyatlarındaki artışta, Rus enerji şirketi Gazprom'un bugünden itibaren Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz akışını durduracağı bildirmesi etkili oldu.

Gazprom, Bulgaristan ve Polonya'nın doğal gaz ödemelerini rubleyle yapmayacaklarını açıklamalarının ardından gaz akışını durdurdu.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi

Doğalgaz, Hollanda, Türkiye, Mayıs, Ekonomi, Haberler

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