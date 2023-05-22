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Avrupa'da borsalar karışık seyirle kapandı

Avrupa'da borsalar karışık seyirle kapandı

Ekonomi Haberleri

Avrupa borsaları günü, ABD'deki borç tavanı görüşmelerinin seyrine ilişkin beklentilerle karışık seyirle kapattı.

Avrupa borsaları günü, ABD'deki borç tavanı görüşmelerinin seyrine ilişkin beklentilerle karışık seyirle kapattı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,01 değer kazanarak 468,91 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,32 düşerek 16.223,99 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 değer kaybıyla 7.478,16 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,76 gerileyerek 27.310,70 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,18 artarak 7.770,99 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.13 itibarıyla yüzde 0,3'lük yükselişle 1,081 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi

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