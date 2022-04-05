Avrupa'da borsalar İngiltere hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden gerilimin etkisiyle İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yaptığı konuşmada, Rus savaş suçlarını soruşturmak ve kovuşturmak için Nürnberg tarzı bir mahkemenin oluşturulması çağrısında bulundu.

Zelenskiy, "Rus ordusu ve onlara emir verenler, Ukrayna'daki savaş suçları nedeniyle derhal adalete teslim edilmelidir." ifadesini kullandı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim artarken, piyasalar, gün içerisinde merkez bankalarının artan enflasyon risklerini yönetebilmek için alabileceği parasal politika önlemlerine ilişkin beklentilere odaklandı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, değişiklik göstermeyerek 462,18 puan seviyesini korudu.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,65 düşerek 14.424,36 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,28 değer kaybıyla 6.645,51 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,86 gerileyerek 24.960,38 puana indi.

Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,72 artarak 7.613,72 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.00 itibarıyla yüzde 0,447'lik düşüşle 1,092 seviyesinde bulunuyor.