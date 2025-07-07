Avrupa Borsalarında Yükseliş, İngiltere Düşüşte

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde İngiltere hariç yükselişle kapandı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,44 değer kazanarak 543,5 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 artışla 7.723,47 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,2 yükselişle 24.073,67 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,74 artarak 39.914,25 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 düşüşle 8.806,53 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,42 düşüşle 1,173 seviyesinde bulunuyor.

İngiltere merkezli enerji şirketi Shell'in hisseleri, günü yüzde 2,85 düşüşle tamamladı. Şirketin, ikinci çeyrekte gaz ticareti ve kimya iş kolundaki zayıflıktan dolayı karının düşeceği uyarısında bulunmasının ardından hisseleri değer kaybetti.

Öte yandan, Avrupa tarafında bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da mayısta sanayi üretimi aylık bazda yüzde 1,2, yıllık olarak yüzde 1,0 arttı.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, temmuz ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde yatırımcıların ekonomiye güveni, ekonomilerde toparlanma sinyalleriyle temmuzda son 40 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.