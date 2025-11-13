Haberler

Avrupa Borsalarında Yükseliş Eğilimi: İngiltere Hariç Pozitif Seyir

Güncelleme:
ABD'de federal hükümetin tekrar açılması sonrası Avrupa borsaları, İngiltere hariç çoğunlukla yükseliyor. Özellikle Almanya ve Fransa'nın endekslerinde artış dikkat çekiyor. İngiltere'de ise ekonomik verilerin olumsuzluğu nedeniyle borsada satış baskısı gözlemleniyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 yükselişle 585 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 azalışla 9.893 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 24.400 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 primle 8.282 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 45.026 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,2 yükselişle 16.655 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin tekrar açılmasının ardından artan risk iştahının etkisiyle pozitif bir seyir izlenirken, Avrupa borsalarında da yükseliş eğilimi öne çıkıyor.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de 3. çeyreğe ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık yüzde 1,3 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

İngiltere'de ILO işsizlik oranı Şubat 2021'den bu yana ilk kez yüzde 5 seviyesine çıkmıştı.

Söz konusu verilerin ardından İngiltere borsasında satış baskısı öne çıkarken, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) aralık ayında faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Bu arada, İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'in mali açığı kapatmak amacıyla yeni vergi artışlarını açıklaması beklenen 26 Kasım'daki bütçe görüşmeleri de piyasaların odağında bulunuyor.

Vergi artışlarının tüketici harcamalarını ve ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceği yönünde endişeler öne çıkıyor.

Analistler, bugün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
