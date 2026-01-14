Haberler

Avrupa borsaları Fransa ve Almanya hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, Fransa ve Almanya dışındaki ülkelerde yükselişle kapanırken, Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,17 değer kazandı. Almanya'nın DAX 40 endeksi 7 günlük rekor serisinin ardından düşüş gösterdi.

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü Fransa ve Almanya dışında yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları kapanışında gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,17 değer kazancıyla 611,48 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 40 endeksi 7 gün art arda rekor seviyelerden kapandıktan sonra günü yüzde 0,42 azalarak 25.314,87 puandan kapattı. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,19 değer kaybederek 8.330,97 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,27 artarak 45.6474 puandan ve İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,46'lık yükselişle 10.184,35 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.16 itibarıyla yüzde 0,10'luk artışla 1,165 seviyesinde bulunuyor.

