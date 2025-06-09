Avrupa Borsalarında Satış Ağırlıklı Seyir

Avrupa Borsalarında Satış Ağırlıklı Seyir
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Yeni haftada Avrupa borsalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD-Çin ticaret görüşmeleri yatırımcıların ilgi odağı oldu. Dünyadaki ekonomik riskler ve jeopolitik gelişmeler de piyasaları etkiliyor.

Avrupa borsalarında yeni haftada satış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 553,1 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 24.205,2 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 40.507 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 gerilemeyle 7.788,9 puandan işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 8.833,9 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,1 azalışla 14.225,9 puanda bulunuyor.

ABD yönetiminin korumacı ticaret politikaları kapsamında uyguladığı gümrük tarifelerinin ekonomiye olası etkilerine yönelik soru işaretleri varlığını korurken, Çin ve Japonya'da açıklanan makroekonomik veriler global çapta büyüme üzerinde risklerin sürdüğüne işaret etti.

Avrupa borsalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bugün Londra'da gerçekleştirilmesi planlanan ABD-Çin ticaret görüşmeleri yatırımcıların odağında yer alıyor.

Bölgede jeopolitik gelişmeler de takip ediliyor. Bölgedeki haber akışına göre, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bugün Londra'da yapacağı konuşmada, askeri ittifakın hava ve füze savunmasında yüzde 400'lük bir artışa ihtiyaç duyduğunu, bunun da bu ayın sonlarında Lahey'de yapılacak üyeler zirvesinin önceliklerinden biri olduğunu söylemesi bekleniyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak toptan stoklar verisinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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