Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor

ABD Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde Avrupa borsalarında İngiltere dışındaki endeksler pozitif yönde hareket ediyor. Fed'in faiz indirimine gidebileceğine dair beklentiler, piyasalarda risk iştahını artırıyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 579,4 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 24.173 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 9.631 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 8.120 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 artışla 43.755 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 artışla 16.741 puan seviyesinde bulunuyor.

Fed'in yarınki toplantısında faiz indirimine gideceğine dair beklentiler gücünü korumaya devam ederken, Fed Başkanı Jerome Powell'dan temkinli açıklamalar gelebileceğine yönelik öngörüler yatırımcıların odağında yer alıyor.

Avro Bölgesi'nde, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) orta vadede faiz artırımına gidebileceğine yönelik görüşler fiyatlamalar üzerinde etkili olan bir diğer unsur olarak öne çıkarken, konuya ilişkin ECB Üyesi Isabel Schnabel'in, yakın zamanda olmasa bile bankanın bir sonraki adımının faiz artışı olabileceğine işaret eden açıklamaları sonrasında para piyasalarında, ECB'nin 2026 sonuna kadar faiz artışına gitme olasılığı yüzde 20 seviyesinde fiyatlanmaya başladı.

Bölgede açıklanan verilere göre ise Almanya'da ekim dış ticaret fazlası 16,9 milyar avro gelerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de açıklanacak ekim ayı JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini belirtirken, bölgede Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ile ECB ve Fed'in para politikasına yönelik haber akışının da yakından takip edildiğini ifade etti.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
