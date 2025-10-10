Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir Devam Ediyor, ECB Tutanakları Takipte

Avrupa borsalarında İngiltere hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, Orta Doğu'daki ateşkes sürecine ilişkin haber akışı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) tutanaklarından alınan sinyaller piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Saat 10.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 571,7 puandan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 24.686 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,4 kazançla 42.982 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 artışla 15.711 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 primle 8.075 puan seviyesinde bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 9.496 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da İsrail ve Gazze arasında 2 yıldır yüksek seyreden jeopolitik tansiyonun ateşkes anlaşmasıyla yatışacağına dair iyimserlikler sürerken, ABD'de federal bütçe anlaşmazlığının devam etmesi yatırımcıların risk iştahını sınırlıyor.

Avrupa tarafında, ECB'nin 10-11 Eylül tarihli toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklar bölge piyasalarında yakından takip ediliyor. Tutanaklar, Yönetim Konseyi üyelerinin faiz indirimlerinde acele edilmemesini ve mevcut faiz oranlarının sabit tutulmasını değerlendirdiklerini ortaya koydu.

Bu arada ECB, Avro Bölgesi'nde mevduat faiz oranını Haziran 2024'ten itibaren kademeli olarak düşürerek yüzde 2 seviyesine indirdikten sonra temmuz ve eylüldeki toplantılarda indirimlere ara vermişti. Mevduat faiz oranı şu anda yüzde 2 seviyesinde.

Öte yandan, Fransa'daki siyasi belirsizlik yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Fransa'da son 2 yılda göreve gelecek 6'ncı başbakanın isminin bu akşama kadar açıklanması bekleniyor. Ülkede 9 Eylül'de başbakan olarak atanan Sebastien Lecornu, yeni hükümeti kurmasının ardından saatler içinde istifa etmişti.

Analistler bugün bölgede (Avrupa) veri gündeminin sakin olduğunu, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verisinin takip edileceğini söyledi.