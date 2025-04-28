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Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir Devam Ediyor

Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir Devam Ediyor
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Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde pozitif bir performans sergileyerek önemli artışlar kaydetti. Ekonomik büyüme ve ticaret gerilimleri üzerine yorumlar yapılırken, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranları üzerindeki etkisi dikkat çekiyor.

Avrupa borsalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 yükselişle 522,66 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 22.306,50 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 8.449 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 artışla 37.543 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 13.420,93 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 primle 7.573,58 puan seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalar ABD'de yoğun bilanço ve veri gündeminin takip edileceği haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında ABD tarifeleri konusunda bir anlaşmaya varılacağına yönelik iyimserliklerle pozitif bir seyir öne çıkarken, Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik barış girişimleri bölgenin odağında yer alıyor.

Bölgedeki ekonomi yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Gediminas Simkus verdiği röportajda ECB'nin ticaret gerilimlerinin etkisiyle bu yıl faiz oranlarını en az iki kez daha düşürebileceğini belirterek, "Mali istikrarsızlık yaratmadan veya ekonomiyi aşırı ısıtmadan politikayı gevşetmek için hala yer var." ifadesini kullandı.

Ekonomik büyümeye ilişkin de yorum yapan Simkus, büyük ölçüde yeni ABD tarifelerinden kaynaklanan küresel ticaret zayıflığının Avrupa ekonomisini tehdit ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
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