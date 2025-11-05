Haberler

Avrupa Borsalarında Negatif Seyir: Teknoloji Hisselerinde Düzeltme Endişesi

Güncelleme:
Avrupa borsaları, ABD'li teknoloji ve yarı iletken hisselerindeki olası düzeltme endişeleri nedeniyle düşüş yaşıyor. Piyasalar, ABD'deki istihdam raporu ve Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi verilerini takip ediyor.

Avrupa borsaları, ABD'li teknoloji ve yarı iletken hisselerinde yaşanabilecek bir düzeltmenin genele yayılabileceği endişelerine paralel negatif seyrediyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 düşüşle 568 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 azalışla 9.699 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 23.773 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kayıpla 8.031 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 gerilemeyle 43.091 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,6 düşüşle 15.933 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, yapay zeka ve teknoloji şirketleri hisselerinin aşırı değerlendiği ve yakın dönemde bir düzeltme yaşayabileceğine yönelik öngörülerin artmasıyla negatif bir seyir öne çıkıyor.

ABD-Çin arasındaki ticaret anlaşmazlıklarında çözüme ulaşılacağına dair iyimserlikler yerini teknoloji hisselerinde yaşanabilecek bir düzeltmenin endekslerde satış baskısına neden olabileceği endişesine bıraktı.

ABD'de Morgan Stanley ve Goldman Sachs yöneticileri ve diğer bazı Wall Street yöneticilerinin, piyasalarda düzeltme olabileceği uyarısı yatırımcıların risk algısı üzerinde etkili oldu.

Avrupa borsaların da satıcılı seyir etkili olurken, gözler bugün ABD'deki istihdam raporunun yanı sıra Avro Bölgesinde açıklanacak eylül ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisine çevrildi.

Analistler, Fed'in faiz görünümüne ilişkin tahminler ve ABD'de teknoloji şirket hisselerinin aşırı değerlemesine yönelik endişelerin Avrupa'daki negatif görünümde etkili olduğunu belirterek, bölgedeki siyasi ve jeopolitik gelişmelerin de yatırımcı kararlarını yönlendirdiğini kaydetti.

Öte yandan, İngiltere'de Maliye Bakanı Rachel Reeves'in geniş kapsamlı vergi artışlarının önünü açacağına yönelik öngörüler ülke piyasalarında satış baskı oluşturuyor. Bakan Reeves, geçen yılki bütçesinde 40 milyar sterlinle rekor vergi artışına gitmişti.

Bunun yanı sıra bölge genelindeki ülkelerin bütçe planlamalarına yönelik haber akışı da yakından takip edilirken, olası siyasal anlaşmazlıkların piyasalarda oynaklığı artırabileceği tahmin ediliyor.

Günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin yanı sıra dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
