Avrupa Borsalarında Negatif Seyir Sürüyor

Avrupa Borsalarında Negatif Seyir Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri öncesinde Avrupa borsalarında düşüşler yaşanıyor. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,4, DAX yüzde 0,6, FTSE 100 yüzde 0,5 oranında geriledi. Analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve bölgedeki ekonomik verilerin dikkatle izleneceğini belirtiyor.

Avrupa borsalarında bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri öncesinde negatif bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalışla 541,46 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 23.369 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 kayıpla 8.544,75 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 40.206 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 azalışla 13.809,58 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 7.811,87 puan seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, jeopolitik gelişmeler ve tarifelerin sonuçlarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışı öne çıkarken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklama ve Avro Bölgesi'nde büyüme verisine çevrildi.

Büyüme verilerinden alınacak sinyallerin bölgedeki ekonomik gidişat hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

Analistler, ABD'nin tarife adımları sonrasında Avrupalı tedarikçiler ve üreticilerin stratejik olarak zor durumda kaldıklarını belirterek, halen devam eden otomotiv tarifeleri ve ertelenen karşılıklılık esaslı tarifelerin etkilerinin imalat aktivitesi için olumsuz olduğunu kaydetti.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, dün yayınladığı ülke ekonomisine yönelik aylık raporunda, ekonominin ilk çeyrekte özel tüketim, yatırım ve 2 Nisan'da açıklanan ABD gümrük tarifeleri öncesi artan ihracatla yüzde 0,2 büyüdüğü ifade edilirken, özellikle ihracata yönelik imalat sektöründe iş beklentilerinin düşük kalmaya devam etmesi nedeniyle yılın diğer çeyreklerinde ekonomide yavaşlamanın muhtemel olduğu aktarıldı.

Öte yandan, Ukrayna-Rusya savaşına yönelik bugün İstanbul'da düzenlenecek ve tarafların bir araya geleceği barış görüşmeleri bölgenin odağında yer alıyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, İngiltere'de yılın ilk çeyreğinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 ve yıllık bazda yüzde 1,3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

İngiltere'de mart ayında sanayi üretimi hem aylık hem yıllık bazda yüzde 0,7 gerilerken, dış ticaret fazlası 3,7 milyar sterlin oldu.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyümenin yanı sıra ABD'de üretici enflasyonu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti

Uğurcan'dan Galatasaray maçı sonrası çok konuşulacak itiraf
Motorine gece yarısı okkalı zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam anahtar bıraktırır
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Harika Avcdı'dan yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak

Yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak
Putin, İstanbul'daki müzakerelere katılacak heyetle toplantı yapmış

İstanbul'a gelmeyen Putin, heyeti aynı masa etrafında toplamış
Real Madrid, 90+5'te 3 puanı kaptı

Real Madrid, ilk yarı kabusu yaşadığı maçı son saniyede kazandı
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton imha edildi
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.