Avrupa Borsalarında Negatif Seyir: Fed Faiz İndirim Beklentileri Zayıfladı

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentilerinin zayıflaması ve teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme endişeleri nedeniyle düşüş göstermekte. Piyasalar satış ağırlıklı bir seyir izliyor.

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayına yönelik faiz indirim beklentilerinin zayıflaması ve teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme endişeleriyle negatif seyrediyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 düşüşle 575,6 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 azalışla 9.706 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 23.965 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 kayıpla 8.181 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 44.368 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 1,3 düşüşle 16.361 puan seviyesinde bulunuyor.

ABD'de ekonomik verilerden alınan sinyaller ve belirsizlikler ülkede faiz indirim beklentilerinin zayıflamasına neden oldu. Bu gelişmelere teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme endişelerinin de eklenmesi, piyasalardaki risk iştahının azalmasını sağladı.

Küresel piyasalardaki bu durum sebebiyle Avrupa borsalarında da satış ağırlıklı seyir öne çıktı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
