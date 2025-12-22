Haberler

Avrupa borsaları Almanya hariç negatif seyrediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa borsaları, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin gölgesinde haftaya negatif seyirle başladı. Almanya hariç tüm borsa endeksleri düşüş gösterirken, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya'daki borsa endeksleri de değer kaybı yaşadı. İngiltere'nin GSYH verileri açıklandı, ancak siyasi belirsizlikler piyasalarda etkisini sürdürüyor.

Avrupa borsaları, siyasi ve jeopolitik gelişmelerin yakından takip edildiği haftanın ilk işlem gününde Almanya hariç negatif seyrediyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 587,1 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 24.334 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 9.857 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,2 düşüşle 8.134 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 azalışla 44.680 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,2 düşüşle 17.137 puan seviyesinde bulunuyor.

Avro Bölgesi'nde açıklanan makroekonomik verilere göre İngiltere'de 3. çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 1,3 arttı. Ülkenin 3. çeyrek cari açığı ise 12,1 milyar sterlin olarak gerçekleşti.

Öte yandan bölgede makroekonomik verilerin yanı sıra jeopolitik ve siyasi belirsizlikler de Avrupa piyasalarının gündeminde yer almaya devam ediyor.

Fransız parlamenterlerin Karma Komisyonda 2026 bütçe teklifi konusunda ortak metinde anlaşma sağlayamaması üzerine cuma günü Fransa'da 30 yıllık tahvil faizi yüzde 4,51'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Jeopolitik tarafta ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine yönelik saldırıların sona ermesi için Rusya'ya baskı uygulanmasının gerektiğini söyledi.

Analistler, bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra günün geri kalanında ABD'de kasım ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Fidan, Güler ve Kalın'dan Suriye'ye kritik ziyaret! Masadaki ana konu çok kritik

2 Bakan ve MİT Başkanı Suriye'de! Masadaki ana konu çok kritik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi

Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
Sörloth'un Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı

Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Sergen Yalçın'ın adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı

Adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı
200 bin Euro'luk altınla 'komşu'da yakalandı

Çil çil altınla 'komşu'da yakalandı! Piyasa değeri dudak uçuklattı
6. rauntta kabusu yaşamıştı! İşte çenesi kırılan Jake Paul'un son hali

Çenesi kırılan Jake Paul'un son hali korkunç
title