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Avrupa Borsalarında Negatif Seyir, Almanya Hariç!

Avrupa Borsalarında Negatif Seyir, Almanya Hariç!
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Avrupa borsaları, ABD'nin tarife müzakereleri ve artan jeopolitik riskler nedeniyle negatif seyir izlerken, Almanya dışındaki borsalarda değer kaybı yaşanıyor. Önemli veriler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı yatırımcıların gündeminde.

Avrupa borsalarında ABD'nin tarife müzakerelerine ilişkin haber akışı fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürürken, küresel çapta artan jeopolitik risklerin etkisiyle Almanya hariç negatif seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 düşüşle 534,66 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 azalışla 8.582,38 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 38.477 puandan işlem görüyor.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 13.476,02 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 7.664,07 puan seviyelerinde seyrederken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 23.254,67 puanda bulunuyor.

ABD ile Çin'in ticaret konusunda görüşecek olmaları küresel piyasalarda iyimserlik oluşturmasına karşın, Avrupa borsalarında Almanya hariç negatif bir seyir öne çıkıyor. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararlarına ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildi.

Öte yandan bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmelerde yakından takip ediliyor. Rusya-Ukrayna Savaşı ve Hindistan ile Pakistan arasında sıcak çatışmaya dönüşen gerilimlere ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünde Avrupa Birliğine (AB) karşılıklı güveni geliştirerek, küresel barış, istikrar ve refaha katkıda bulunma çağrısı yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı.

ABD ve İngiltere'nin ticaret anlaşması için görüşmelerde ilerleme sağladığı yönündeki haber akışı da yakından edilen gelişmeler arasında bulunuyor. Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da mart ayı fabrika siparişleri aylık bazda yüzde 3,6 artarken, yıllık bazda yüzde 3,8 arttı.

Bugün Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de haftalık mortgage başvuruları ile Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması takip edilecek.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
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