Avrupa Borsalarında Karışık Seyir: Yatırımcılar Faiz Kararına ve Gümrük Vergisine Odaklandı

Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,24 artarak 551,55 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,85 yükselerek 9.138,37 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,23 değer kazanarak 24.295,93 puana ulaştı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41 değer kaybederek 7.818,28 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,24 azalarak 40.599,68 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.57 itibarıyla yüzde 0,06 düşüşle 1,176 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına ve ABD'nin Avrupa Birliği'ne (AB) uygulamayı planladığı tarifeler konusundaki belirsizliğe odaklandı.

ABD, 1 Ağustos'tan itibaren AB ülkelerinden gönderilecek ürünlere yüzde 30 gümrük vergisi uygulamayı planlıyor. AB ve ABD yetkilileri yoğun biçimde tarifeler konusunda müzakereler yürütüyor.

ECB, bugün mevduat faiz oranını yüzde 2, refinansman faizini yüzde 2,15 ve marjinal borçlanma faizini de yüzde 2,40 seviyesinde sabit tutma kararı aldı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde da, enflasyon görünümünün değişken küresel ticaret politikası nedeniyle belirsiz, ekonomik büyümeye yönelik risklerin de aşağı yönlü olduğunu açıkladı.

Küresel ticari gerilimler ve buna bağlı belirsizliklerin ihracatı olumsuz etkileyebileceğine işaret eden Lagarde, bunun yatırım ve tüketimi düşürebileceğini, finansal piyasalarda güveni zedeleyebileceğini ve finansman koşullarını da zorlaştırabileceğini belirtti.

Lagarde, "AB ve ABD arasındaki müzakerelerin nereye gittiğine dikkat ediyoruz. Bu ticari belirsizlik ne kadar çabuk çözülürse o kadar az belirsizlikle uğraşmak zorunda kalırız. Bu durum biz de dahil olmak üzere tüm ekonomik aktörler tarafından memnuniyetle karşılanır." ifadelerini kullandı.