Avrupa Borsalarında Karışık Seyir ve Siyasi Belirsizlikler

Avrupa borsalarında Fransa'daki siyasi gelişmeler ve Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi sürecindeki belirsizliğin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 554,62 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 24.133 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 9.280 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 azalışla 42.433 puanda bulunurken İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 15.068 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 7.718 puan seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerin gölgesinde ABD'li yarı iletken devi Nvidia'nın bugün açıklanması beklenen finansal sonuçları öncesinde karışık seyrediyor.

Avrupa tarafında da karışık bir seyir öne çıkarken Fransa Başbakanı François Bayrou'nun, kamu borçlarının azaltılması için hükümetin hazırladığı ve muhalefet cephesinde tartışmalara yol açan bütçe görüşmeleri öncesinde Ulusal Meclis'te güven oylaması yapacağını duyurmasının ardından siyasi belirsizlik yüksek seyrediyor.

Fransa'da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin önde gelen ismi Jean-Luc Melenchon, Bayrou hükümetinin Ulusal Mecliste yapılacak güven oylamasından geçememesi halinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için azil süreci başlatacaklarını açıkladı.

Almanya'da ise Başbakan Friedrich Merz, Kanada ile temel ham maddeler konusunda yeni bir anlaşma imzalayarak ekonomik işbirliklerini geliştireceğini duyurdu.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Almanya'da eylül ayına ilişkin GFK tüketici güven endeksi 23,6 ile beklentilerin altında gerçekleşirken günün geri kalanında bölge genelinde veri gündemi sakin olacak.