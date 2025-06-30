Avrupa Borsalarında Karışık Seyir ve ECB Forumu Beklentisi

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Avrupa borsalarında ABD ile ticaret tarifeleri konusunda uzlaşma beklentileriyle karışık bir seyir izlenirken, yatırımcıların dikkati ECB Merkez Bankacılığı Forumu'na çevrildi. Bu hafta açıklanacak önemli makroekonomik veriler ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edilecek.

Avrupa borsalarında ABD'nin ticaret partnerleriyle tarifeler konusunda uzlaşmaya varacağına yönelik beklentilerin artmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler birçok önemli merkez bankası yetkilisinin bu hafta katılacağı Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Merkez Bankacılığı Forumu'na çevrildi.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 543 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 24.036 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 8.799 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 39.726 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 kazançla 13.965 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 7.681 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda ABD'nin ticaret partnerleriyle tarifeler konusunda uzlaşmaya varacağı ve ticaret anlaşmaları yapılacağına yönelik iyimserliklerle karışık bir seyir izlenirken, başta ABD'de açıklanacak istihdam verileri olmak üzere bu hafta takip edilecek yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında yer alıyor.

Avro bölgesinde ise ECB'nin Portekiz'in Sintra kentinde düzenleyeceği ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda büyük merkez bankalarının başkanlarının yapacağı sözlü yönlendirmeler yatırımcıların odağında yer alacak.

Bugün akşam ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasıyla açılacak olan Forum'da yarın Lagarde'ın yanı sıra Fed Başkanı Powell, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda ve Güney Kore Merkez Bankası Başkanı Chang Yong Rhee konuşacak.

Öte yandan, bölgede makroekonomik veri akışına göre, İngiltere'de yılın ilk çeyreğinde gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) önceki çeyreğe göre yüzde 0,7, yıllık bazda ise yüzde 1,3 arttı. Aynı dönemde cari açık 23,5 milyar sterlin olarak gerçekleşti. Almanya'da ise mayıs ayında perakende satışlar aylık yüzde 1,6 azalırken, yıllık bazda yüzde 1,6 artış kaydetti.

Günün geri kalanında, ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi, Avro Bölgesi'nde Lagarde'ın konuşması ile Almanya'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri takip edilecek.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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