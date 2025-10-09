Avrupa Borsalarında Karışık Seyir: Jeopolitik Gelişmeler ve Çelik Sektörü Düzenlemeleri

Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlenirken, jeopolitik gelişmeler ve çelik sektörünü etkileyecek yeni düzenlemelerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Avrupa borsalarında saat 10.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 573 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 24.710 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 9.525 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 43.382 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 azalışla 15.680 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 8.083 puan seviyesinde bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerdeki çelik sektörünü korumak için bu ürüne yönelik ithalat kotalarını azaltmayı ve gümrük vergilerini yükseltmeyi içeren planlarına ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB'nin çelik sektörünü korumak için ithalat kotalarını düşürmeyi, kota dışı tarifeleri yükseltmeyi içeren planına olası enflasyonist etkileri nedeniyle tepki gösterdi.

Birlikten yapılan açıklamada, AB Komisyonunun otomotiv gibi belirli miktarda ve kalitede çelik ithal etmek zorunda kalan sektörlerin özel durumunu ayrıca değerlendirmesi gerektiği ifade edildi.

Öte yandan, AB ülkelerinin, AB Komisyonu'nun 800 milyar avroluk savunma harcamalarını artırma hedefini içeren "Avrupa'yı yeniden silahlandırma" programına onay verdiği açıklaması bölgedeki savunma sanayi hisselerinin yönü üzerinde etkili oluyor.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, program konusunda Avrupa Parlamentosu ile 2025 sonuna kadar anlaşmaya varmak için görüşmelerin başlayacağı belirtilirken, AB Konseyi'nin savunma temelinde daha esnek ve koordineli yatırımları kolaylaştırmak amacıyla bazı AB düzenlemelerinde değişikliğe gitmeyi hedeflediği ifade edildi.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Almanya'da ağustos ayına ilişkin dış ticaret fazlası 17,2 milyar avro ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, bugün bölgede veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, ABD tarafında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın Washington'da Community Bank Konferansı'nda önceden kaydedilmiş video aracılığıyla yapacağı konuşmanın takip edileceğini dile getirdi.