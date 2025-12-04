Haberler

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa borsaları, küresel jeopolitik ve mali gelişmelerin etkisiyle karışık bir seyir izliyor. Endekslerde yükseliş ve düşüşler gözlemlenirken, yatırımcılar dikkatlerini önemli makroekonomik verilere ve jeopolitik risklere çevirmiş durumda.

Avrupa borsalarında, küresel jeopolitik ve mali gelişmelere ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında yer almayı sürdürürken, endeksler karışık bir seyir izliyor.

Avrupa piyasalarında saat 12.00 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 artışla 577,14 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 23.841 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 9.680 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 primle 8.112 puanda ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 43.334 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artışla 16.608 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda da ABD'de açıklanan önemli makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken, Rusya-Ukrayna Savaşı, Japonya-Çin gerilimi, ABD ve Venezuela arasındaki yükselen tansiyon ile dünya çapında hükümetlerin bütçe görüşmeleri de risk iştahı üzerinde etkili oluyor.

Avro Bölgesi'nde ise Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürürken, Avrupa Birliği (AB) kurumları, Rusya'dan doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatının 2027 sonbaharına kadar aşamalı biçimde sonlandırılmasında anlaştı.

Bununla birlikte, AB Komisyonu, savaş nedeniyle finansman sorunu yaşayan Ukrayna'ya gelecek yıllarda mali destek sağlamak için dondurulmuş Rus varlıklarını teminat göstererek kredi verilmesi ile Birlik bütçesi teminatıyla kredi verilmesini içeren iki seçenek önerdi.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, büyük kısmı ülkesindeki bir finans kurumunda bulunan dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya kullandırılmasını içeren AB Komisyonu planını eleştirdi.

Analistler, fiyatlamalarda jeopolitik gelişmelerin yanı sıra bugün bölgede açıklanacak Avro Bölgesi perakende satış verileri ile ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvurularının yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
'Ege'yi füzelerle kapatacağız' diyen Yunanistan'a MSB'den yanıt: Bertaraf ederiz

"Ege'yi füzelerle kapatırız" diyen Yunanistan'a anladığı dilden yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor 2026 gönüllüler takımındaki erkek yarışmacılar belli oldu

Survivor 2026 gönüllüler takımındaki erkek yarışmacılar belli oldu
ABD'li savaş pilotlarının Kızılema şaşkınlığı! Böyle bir şeyi hiç görmedik

ABD'li savaş pilotlarının Kızılema şaşkınlığı! Böyle bir şeyi hiç görmedik
Ülkeyi karıştıran karar: Herkes bu uygulamayı indirmek zorunda, silmek ise yasak

Herkes bu uygulamayı indirmek zorunda, silmek ise yasak
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 154 milyonluk vurgunun tüm detayları

Çöp poşetiyle çıkarmış! İşte adliyedeki büyük vurgunun tüm detayları
Survivor 2026 gönüllüler takımındaki erkek yarışmacılar belli oldu

Survivor 2026 gönüllüler takımındaki erkek yarışmacılar belli oldu
Kilosu 175 liradan, günde 600 kilo satıyor! Havaların soğumasıyla yıldızı parladı

Kilosu 175 TL'den, 600 kilo satıyor! Soğuk havada yıldızı parladı
Yalnızca günler kaldı! Milyonlarca telefon kullanıma kapatılacak

Sadece günler kaldı! Türkiye'de 3 milyon telefon kullanıma kapatılacak
Husumetlileri kurşun yağdırdı, oğlu yanında izledi

Husumetlileri kurşun yağdırdı, Oğlu yanında izledi
Terör örgütünden Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu

Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu
Arabayı hurdaya çevirip, 20 dolar bırakan adamın videosu viral oldu

Arabayı hurdaya çevirdi, bıraktığı para olayın önüne geçti
Asansörün altına girdi, ölüme meydan okudu!

Asansörün altına girdi, ölüme meydan okudu!
Duayen gazeteci Uğur Dündar Sözcü'den ayrıldı! İşte yeni adresi

Duayen gazeteci Uğur Dündar Sözcü'den ayrıldı! İşte yeni adresi
11. Yargı Paketi'nin ilk 15 maddesi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

On binlerce mahkuma tahliye yolu! 15 madde Meclis'te kabul edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.