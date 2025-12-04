Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsalarında, küresel jeopolitik ve mali gelişmelere ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında yer almayı sürdürürken, endeksler karışık bir seyir izliyor.

Avrupa piyasalarında saat 12.00 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 artışla 577,14 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 23.841 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 9.680 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 primle 8.112 puanda ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 43.334 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artışla 16.608 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda da ABD'de açıklanan önemli makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken, Rusya-Ukrayna Savaşı, Japonya-Çin gerilimi, ABD ve Venezuela arasındaki yükselen tansiyon ile dünya çapında hükümetlerin bütçe görüşmeleri de risk iştahı üzerinde etkili oluyor.

Avro Bölgesi'nde ise Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürürken, Avrupa Birliği (AB) kurumları, Rusya'dan doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatının 2027 sonbaharına kadar aşamalı biçimde sonlandırılmasında anlaştı.

Bununla birlikte, AB Komisyonu, savaş nedeniyle finansman sorunu yaşayan Ukrayna'ya gelecek yıllarda mali destek sağlamak için dondurulmuş Rus varlıklarını teminat göstererek kredi verilmesi ile Birlik bütçesi teminatıyla kredi verilmesini içeren iki seçenek önerdi.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, büyük kısmı ülkesindeki bir finans kurumunda bulunan dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya kullandırılmasını içeren AB Komisyonu planını eleştirdi.

Analistler, fiyatlamalarda jeopolitik gelişmelerin yanı sıra bugün bölgede açıklanacak Avro Bölgesi perakende satış verileri ile ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvurularının yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.