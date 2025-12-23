Haberler

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları Noel tatili öncesinde karışık bir seyir izlerken, yatırımcılar ABD'de açıklanacak büyüme verilerine odaklandı. Avrupa piyasalarında karışıklık sürerken, jeopolitik ve ekonomik endişeler yatırımcıları etkiliyor.

Avrupa borsaları, Noel tatili öncesinde karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisine çevrildi.

Avrupa piyasalarında saat 12.00 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 587,7 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 24.282 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 9.872 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,2 düşüşle 8.104 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 44.540 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,4 düşüşle 17.097 puan seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan bölge ekonomisine dair devam eden endişeler ve ABD'nin, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için geçen ay hazırladığı barış planına dair belirsizlikler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor.

Kurumsal tarafta ise Danimarkalı ilaç üreticisi Novo Nordisk zayıflama hapı için ABD'den onay aldı.

Analistler, bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra günün geri kalanında ABD'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
