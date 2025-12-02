Haberler

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Güncelleme:
Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü karışık bir seyirle tamamladı. Stoxx Europe 600 ve bazı endekslerde artış gözlemlenirken, İngiltere ve Fransa'da düşüş yaşandı. Avro bölgesinde enflasyon artarken, işsizlik oranı sabit kaldı. Almanya'da sanayi üretiminin bu yıl daralacağı öngörülüyor.

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,07 artarak 575,65 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,51 yükselerek 23.710,86 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,22 değer kazanarak 43.354,83 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,01 azalarak 9.701,8 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 düşerek 8.074,61 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,14 değer kaybıyla 1,159 seviyelerinden işlem gördü.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon, kasımda 2,2'ye yükseldi.

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, ekim ayında yüzde 6,4 seviyesini korudu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), yapay zeka şirketlerinin yüksek değerlemeleri nedeniyle "keskin bir düzeltme" riski konusunda uyarıda bulundu.

Almanya'da sanayiciler, ekonominin son 76 yılın en derin krizini yaşadığını belirterek sanayi üretiminin bu yıl yüzde 2 daralacağını öngördü.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
