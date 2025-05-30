Avrupa Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Avrupa Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsalarında tarifelerle ilgili belirsizlikler ve makroekonomik verilerle karışık bir seyir gözlemleniyor. Öne çıkan endekslerin performansları ve gözler Almanya'nın bugün açıklayacağı enflasyon verilerinde.

Avrupa borsalarında, tarifelerle ilgili belirsizlikler ve makroekonomik verilerden alınan sinyallerle karışık seyir öne çıkıyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 548,96 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,22 yükselişle 24.021,96 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 kazançla 8.754,06 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,35 değer kazancıyla 40.122,00 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 düşüşle 7.774,00 puan seviyesinde, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yatay seyirle 14.141,38 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalarda, gümrük tarifelerine ilişkin gelişmeler ve açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerle yön arayışı devam ediyor.

ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerle ilgili yasal süreçler ve mevcut küresel belirsizliklerin etkileri Avrupa borsalarında da hissedilirken, gözler bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Öte yandan İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, gelecekteki faiz indirimlerine yönelik kademeli ve dikkatli yaklaşımın, küresel ticaret tablosu ve bunun yurt içi enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin devam eden belirsizlik nedeniyle haklı olduğunu söyledi. Bailey, "Şu anda verileri okumak çok zor. Bu nedenle bildiğiniz gibi yaklaşımımızda kademeli ve dikkatli terimlerini kullanmaya devam ediyoruz." dedi.

Bölgede jeopolitik gelişmeler de takip ediliyor. ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Vekili John Kelley, Rusya-Ukrayna savaşının "askeri bir çözümü" olmadığını belirterek, savaşa devam etmek istemesi halinde Rusya'ya karşı ek yaptırımların masada olduğu uyarısında bulundu.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da perakende satışlar nisanda aylık bazda yüzde 1,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,3 artış gösterdi.

Analistler, bugün ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Almanya'da enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için emsal niteliğinde tarihi karar

Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için tarihi karar
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
İnci öğretmenin kendini vurma anı kamerada

İnci öğretmenin kendini vurma anı kamerada
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir garip olay! Misafirliğe gittiği evde tacizden tutuklandı

Misafirliğe gittiği evde tacizden tutuklandı
3,5 metre uzunluğundaki yılan, tuvaletini yapan adamın penisini parçaladı

3,5 metre uzunluğundaki yılan, tuvaletini yapan adamın penisini parçaladı
Efecan Dianzenza ve Duygu Dianzenza ayrılıyor mu? Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

Örnek aile olarak gösteriliyordu! Survivor'da yasak aşk skandalı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı

Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı
Bursluluk Sınavı Sonuçları erişime açıldı

Bursluluk Sınavı sonuçları erişime açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler! Yeni müjdeler geliyor

Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler! Yeni müjdeler geliyor
Metruk binada 3 insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Metruk binadaki poşetleri açan hurdacılar hemen telefona sarıldı
Derya Uluğ'a konserde saldırı!

Tacizci kabusu yaşamıştı! Şimdi de konserde saldırı!
Gigi ve Bella Hadid'in 23 yıldır gizli tutulan kız kardeşi görüntülendi

Gigi ve Bella Hadid'in 23 yıldır gizli tutulan kız kardeşleri görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.