Haberler

Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları, günü karışık bir seyirle tamamladı. Stoxx Europe 600 yüzde 0,17 değer kaybederken, bazı endeksler artış gösterdi. Almanya'da fabrika siparişleri ise azaldı.

Avrupa borsaları, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,17 değer kaybederek 569,27 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,17 değer kaybederek 43.070,95 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 artışla 9.483,58 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 yükselerek 7.974,85 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,03 değer kazanarak 24.385,78 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.12 itibarıyla yüzde 0,265 düşüşle 1,168 seviyelerinden işlem gördü.

Fransa'da başbakan olarak atanan Sebastien Lecornu'nun yeni hükümeti kurmasından saatler sonra istifa etmesinin yansımaları bölge piyasaları üzerinde devam ediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da fabrika siparişleri, zayıf dış talebin etkisiyle ağustosta aylık bazda yüzde 0,8 azaldı.

Öte yandan, Dünya Ticaret Örgütü bugün yayımladığı güncelleme raporunda küresel ticarette bu yıla ilişkin büyüme tahminini ağustostaki yüzde 0,9 seviyesinden yüzde 2,4'e çıkardı. Ancak ABD'nin gümrük tarifelerinin etkisinin 2026'ya kayacağını öngören DTÖ, gelecek yıl için büyüme beklentisini yüzde 1,8'den yüzde 0,5'e düşürdü.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
Donald Trump: Sadece Gazze'de değil, Orta Doğu'da da barışa kavuşma ihtimalimiz var

Nobel'in kararı yaklaştıkça el yükseltiyor! Trump'tan "Gazze" çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz imza atalı 28 gün olmuştu! Postecoglou, Nottingham'dan gönderilebilir

Henüz imza atalı 28 gün olmuştu! Ünlü teknik adam gönderilebilir
Eleştirilerin odağı olan Samet Akaydin, ligin zirvesine çıktı

Eleştirilerin tek odağıydı! Yaptığıyla herkesi susturdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.