Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

Avrupa borsaları, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,17 değer kaybederek 569,27 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,17 değer kaybederek 43.070,95 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 artışla 9.483,58 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 yükselerek 7.974,85 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,03 değer kazanarak 24.385,78 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.12 itibarıyla yüzde 0,265 düşüşle 1,168 seviyelerinden işlem gördü.

Fransa'da başbakan olarak atanan Sebastien Lecornu'nun yeni hükümeti kurmasından saatler sonra istifa etmesinin yansımaları bölge piyasaları üzerinde devam ediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da fabrika siparişleri, zayıf dış talebin etkisiyle ağustosta aylık bazda yüzde 0,8 azaldı.

Öte yandan, Dünya Ticaret Örgütü bugün yayımladığı güncelleme raporunda küresel ticarette bu yıla ilişkin büyüme tahminini ağustostaki yüzde 0,9 seviyesinden yüzde 2,4'e çıkardı. Ancak ABD'nin gümrük tarifelerinin etkisinin 2026'ya kayacağını öngören DTÖ, gelecek yıl için büyüme beklentisini yüzde 1,8'den yüzde 0,5'e düşürdü.