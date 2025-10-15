Haberler

Avrupa Borsalarında Karışık Seans: Endeksler Dalgalı Seyir İzledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları haftanın üçüncü gününü karışık bir seyirle tamamlarken, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yükseliş gösterdi. Ancak bazı ülkelerin endeksleri değer kaybetti. Piyasalar, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimlere odaklandı.

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,57 artışla 567,77 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,99 yükselerek 8.077 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederek 9.424,75 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,23 azalarak 24.181,37 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 gerileyerek 41.906,9 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.39 itibarıyla yüzde 0,26 artışla 1,164 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimin yeniden tırmanacağına dair endişelere odaklandı.

Çin'in nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek tarife tehdidi ve sonrasında yaşanan gelişmeler, piyasalarda dalgalı seyir izlenmesine neden olmuştu.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eskişehir'deki saha, dünyanın en büyük ikincisi

O şehrimizi şahlandıracak keşif! Dünyanın en büyük ikincisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ters yöne girip racon kesen sürücü bedelini ağır ödedi

Ters yöne girip racon kesen sürücü bedelini ağır ödedi
Kalp krizi geçiren Fatih Ürek yoğun bakımda! Hastaneden ilk açıklama geldi

Yoğun bakıma kaldırılan Ürek hakkında hastaneden ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.