Avrupa Borsalarında Karışık Seans: Endeksler Dalgalı Seyir İzledi
Avrupa borsaları haftanın üçüncü gününü karışık bir seyirle tamamlarken, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yükseliş gösterdi. Ancak bazı ülkelerin endeksleri değer kaybetti. Piyasalar, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimlere odaklandı.
Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,57 artışla 567,77 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,99 yükselerek 8.077 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederek 9.424,75 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,23 azalarak 24.181,37 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 gerileyerek 41.906,9 puana indi.
Avro/dolar paritesi TSİ 19.39 itibarıyla yüzde 0,26 artışla 1,164 seviyelerinden işlem gördü.
Avrupa piyasaları, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimin yeniden tırmanacağına dair endişelere odaklandı.
Çin'in nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek tarife tehdidi ve sonrasında yaşanan gelişmeler, piyasalarda dalgalı seyir izlenmesine neden olmuştu.