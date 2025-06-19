Avrupa Borsalarında Faiz Endişesi ile Düşüş

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Avrupa borsaları, ABD ve İngiltere Merkez Bankaları'nın faiz kararlarının ardından değer kaybetti. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,78 düşüşle kapandı. Merkez bankalarının ekonomik duruma ilişkin endişeleri ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerginliklerin etkileri gözlemleniyor.

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) başta olmak üzere bazı merkez bankalarının faiz kararları sonrasında günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,78 değer kaybederek 536,11 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,12 düşüşle 23.056,71 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,34 azalarak 7.553,45 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,21 değer kaybederek 38.942,19 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58 düşüşle 8.791,8 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.06 itibarıyla yüzde 0,192 azalarak 1,146 seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, dün Fed'in politika faizini sabit tutması ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin etkileri takip edilirken, Avrupa tarafında bugün BoE de politika faizini piyasa beklentileri paralelinde yüzde 4,25'te sabit bıraktı.

BoE, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin enerji fiyatlarını artırdığına ve dolayısıyla bu artışın enflasyonist baskılara yol açabileceğine işaret ederek, gelecek faiz kararlarına ilişkin veri odaklı yaklaşımın sürdürüleceğini yineledi.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
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