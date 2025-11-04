Avrupa Borsalarında Düşüş: Yatırımcılar Kar Satışı Yapıyor

Avrupa borsalarında, yatırımcıların belirsiz ekonomik görünüm karşısında yüksek değerlemeler sonrası kar satışına gitmesiyle düşüş yaşanırken, altın ve bitcoin de değer kaybetti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Avrupa pay piyasalarında endeksler bu yıl yeni rekorlara ulaştı. Almanya'da DAX 40 endeksi yıl başından beri yüzde 20'den fazla değer kazanarak, birkaç kez rekor tazeledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yaklaşık yüzde 18 arttı. Fransa'daki siyasi belirsizliğe rağmen CAC 40 endeksi ise yaklaşık yüzde 10 değer kazandı.

Geçen hafta ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığında gevşeme işaretleri Avrupa pay piyasalarını desteklerken, bugün Avrupa borsaları yatırımcıların belirsiz ekonomik görünümde şirketlerin yüksek değerlenmesi sonrası kar satışlarıyla düşüş görülüyor.

Avrupa piyasalarında saat 12.34 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,24 azalışla 565 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,96 düşüşle 9.608 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,60 değer kaybıyla 23.741 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,37 azalışla 7.997 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,05 kayıpla 42.762 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 1,19 değer kaybıyla 15.843 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yatırımcıların ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz görünümü konusunda temkinli davrandığını belirterek, başta Asya piyasaları olmak üzere, yüksek değerlemeler ve olası bir düzeltmeyle ilgili uyarıların giderek daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandığına dikkati çekiyor.

Altın ons fiyatı 4 bin doların altında

Küresel piyasalarda faiz indirimlerine ilişkin spekülasyonlar altın fiyatlarını da etkiledi.

Altının ons fiyatı, pazartesi günü dalgalanmaların ardından bugün 3 bin 985 doların altına geriledi.

Ekim ortasında altının ons fiyatı 4 bin 381 dolara ulaşarak rekor kırmıştı. Rekordan sonra fiyat gerilemeye başlamıştı.

ABD'nin gevşek para politikası faiz getirmeyen altını daha cazip hale getirirken, fiyatın yükselmeye devam edip etmeyeceği de Fed tarafından şekilleniyor. Son iki faiz indiriminin ardından, Fed yetkilileri gelecek ay yılın son planlanan toplantısı için bir araya gelecek. Fed'in aralık ayında başka bir faiz indirimine gidip gitmeyeceği konusundaki belirsizlik ise devam ediyor.

ABD'nin faiz indirimine ilişkin spekülasyonların azalmasıyla doların güçlenmesi sonucu avro/dolar paritesi 3 ayın en düşük seviyesi olan 1,15 doların altına geriledi.

Bitcoin fiyatı, 104 bin doların altına indi

Bitcoinin fiyatı, güçlenen dolar ve 1,3 milyar dolarlık kripto tasfiye dalgasının ardından 104 bin doların altına düştü.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 4,12 azalarak 3 trilyon 450 milyar dolara geriledi.

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi olan bitcoinin fiyatı da son 24 saatte yüzde 3,28 fazla düşerek 104 bin doların altına indi.

TSİ 11.30 itibarıyla 103 bin 923 dolardan işlem gören bitcoinin haftalık değer kaybı ise yüzde 9 oldu.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan ethereumun fiyatı da yaklaşık yüzde 6 değer kaybederek 3 bin 494 dolar seviyesine geriledi.