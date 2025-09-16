Avrupa Borsalarında Düşüş: Stoxx Europe 600'de Yüzde 1,14 Kaybı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,14 değer kaybıyla 550,79 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,88 azalarak 9.195,66, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,28 gerileyerek 42.504,56, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 düşerek 7.818,22 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,77 değer kaybederek 23.329,24 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.19 itibarıyla yüzde 0,84 artışla 1,186 oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış gösterdi.

Avro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 yükseldi.

Almanya'da yatırımcı güveni eylül ayında bir önceki aya kıyasla 2,6 puan artarak 37,3 puana çıktı.