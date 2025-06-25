Avrupa Borsalarında Düşüş: Stoxx Europe 600 %0,74 Değer Kaybetti

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Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle kapattı. Stoxx Europe 600 endeksi %0,74 değer kaybıyla 536,98 puana gerilerken, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın ana endeksleri de sırasıyla düşüş yaşadı. Avro/dolar paritesi ise %0,29 artış gösterdi. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin azalmasına rağmen Avrupa piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,74 değer kaybıyla 536,98 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,46 düşüşle 8.718,75 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,76 gerileyerek 7.558,16 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,61 değer kaybıyla 23.498,33 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,39 azalışla 39.319,14 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.53 itibarıyla yüzde 0,29 artışla 1,164 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin azalmasına rağmen Avrupa piyasaları negatif seyir izledi.

AB Komisyonu, üye ülkelerin enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerine elektrik fiyatında indirim imkanı sunmalarını sağlayacak kural değişikliği teklifi hazırladı.

AB pazarında yeni otomobil satışı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artışla 926 bin 582'ye ulaştı.

AB ülkelerinde Tesla markalı otomobil satışlarındaki düşüş mayıs ayında da sürerken bu dönemdeki gerileme geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,5'i buldu.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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