Avrupa Borsalarında Düşüş: Fransa Hükümeti Krizi Etkili Oldu

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü Almanya hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,4 değer kaybederek 570,24 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 azalışla 9.479,14 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,36 düşüşle 7.971,78 puan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 değer kaybederek 43.146,13 puan oldu.

Almanya'da DAX 40 endeksi ise değişiklik göstermeyerek 24.378,29 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.02 itibarıyla yüzde 0,247 düşüşle 1,171 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa borsalarında jeopolitik gelişmelerin yanı sıra Fransa'da François Bayrou hükümetinin Ulusal Meclis'ten güvenoyu alamayarak düşmesi sonrası 9 Eylül'de başbakan olarak atanan Sebastien Lecornu'nun yeni hükümeti kurmasından saatler sonra istifa etmesi, satıcılı seyir izlenmesine yol açtı.

Çok uluslu ambalaj ve kağıt şirketi Mondi'nin üçüncü çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarının zayıf gelmesinin ardından hisseleri yüzde 15,9 değer kaybederken, Fransız bankaları Societe Generale ve Credit Agricole günü kayıpla kapattı. Ayrıca, Fransa merkezli inşaat firması Compagnie de Saint-Gobain'in de hisseleri yüzde 3,4 geriledi.