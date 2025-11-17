Haberler

Avrupa Borsalarında Düşüş: Ekonomik Göstergeler Yatırımcıların Gündeminde

Güncelleme:
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,54 değer kaybıyla 571.68 puanda kapandı. İngiltere, İtalya, Fransa ve Almanya'nın borsa endeksleri de düşüş yaşadı. Yatırımcılar, Avrupa'nın enflasyon ve tüketici güveni verilerini yakından takip ediyor.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,54 değer kaybıyla 571.68 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 azalarak 9,675.43, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,52 gerileyerek 43,767.28, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 düşerek 8,119.02 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,2 değer kaybederek 23,590.52 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.40 itibarıyla yüzde 0,224 düşüşle 1,159 oldu.

Avrupa'da bu hafta ekim ayına ilişkin enflasyon ve Avro Bölgesi tüketici güveni verileri yatırımcıların odağında bulunurken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun bugün açıkladığı "Avrupa Ekonomik Öngörüsü 2025 Sonbahar" raporuna göre, AB ekonomisinin bu yıl ve 2026'da yüzde 1,4 büyüyeceği, büyümenin 2027'de yüzde 1,7'ye yükseleceği öngörüldü.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
