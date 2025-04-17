Avrupa Borsalarında Düşüş, ECB Faiz Kararına Odaklanıldı

Avrupa borsaları, işlem gününü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,13 değer kaybederek 506,42 puan oldu.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,49 azalarak 21.205,86 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 7.285,86 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,24 değer kaybıyla 35.980,43 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yerinde seyrederek 8.275,66 puanda kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.29 itibarıyla yüzde 0,42 düşüşle 1,135 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına odaklandı.

ECB, bugün piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Banka mevduat faiz oranını yüzde 2,25'e, refinansman faizini yüzde 2,40'a, marjinal borçlanma faizini de yüzde 2,65'e çekme kararı aldı. Böylece ECB geçen yıl haziran ayından bu yana toplam 7 kez faiz oranlarını düşürdü.