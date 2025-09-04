Avrupa Borsalarında Alış Ağırlıklı Seyir Sürüyor

Avrupa borsalarında Fransa hariç alış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 548,10 puandan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 23.674 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 9.196 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 41.851 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artışla 14.797 puan seviyesinde işlem görürken, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 7.706 puanda seyrediyor.

ABD'de tarifelerin enflasyonist etkilerine yönelik soru işaretleri varlığını korurken, ülkede iş gücü talebinin azaldığına işaret eden veriler sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indireceği yönelik tahminler arttı.

Fed'in yıl genelinde iki faiz indirimine ilişkin tahminlerin güçlenmesi Avrupa borsalarında risk iştahını artırırken, bölge genelinde makroekonomik verilerden alınan sinyaller de yatırımcı kararlarında etkili oluyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, İsviçre'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustos ayında yıllık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel olarak artış kaydederken, aylık bazda ise değişiklik göstermeyeceği öngörülerine karşın yüzde 0,1 geriledi.

Bugün ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edilecek.