Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,66 artışla 546,78 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67 artarak 9.177,99, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,46 değer kazanarak 23.594,8, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,86 yükselerek 7.719,71 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,14 artışla 41.784,66 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.44 itibarıyla yüzde 0,25 yükselişle 1,167 oldu.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde, Avrupa Birliği'nin (AB) sabit kripto paralara yönelik riskleri azaltmak için kurallarındaki boşlukları gidermesi gerektiğini açıkladı.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 yükseldi.

AB Komisyonu, Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ı içeren Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ve Meksika ile uzlaşılan ticaret anlaşmalarının yasal metinlerini hazırladı ve onay için üye ülkelere sundu.