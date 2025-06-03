Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı

Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı
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Avrupa borsaları haftanın ikinci gününde yükseliş göstererek kapanış yaptı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,09 artışla 548,44 puana ulaştı. İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'nın borsa endeksleri de değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise düşüş yaşadı.

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,09 artışla 548,44 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 artarak 8.787,02, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,67 değer kazanarak 24.091,62, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 yükselerek 7.763,84 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,23 artışla 40.074,47 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.31 itibarıyla yüzde 0,61 düşüşle 1,137 oldu.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 1,9 seviyesine geriledi.

Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik nisanda yüzde 6,2 oldu.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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