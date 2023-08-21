Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı

Avrupa borsaları, Birleşik Krallık hariç yükselişle günü tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,05 artarak 448,66 puana ulaştı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,19, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,81 yükseldi. Ancak Birleşik Krallık'ta FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 düşüş yaşadı. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,16 artarak 1,089 seviyelerinde seyrediyor.