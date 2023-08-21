Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı
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Avrupa borsaları, Birleşik Krallık hariç yükselişle günü tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,05 artarak 448,66 puana ulaştı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,19, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,81 yükseldi. Ancak Birleşik Krallık'ta FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 düşüş yaşadı. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,16 artarak 1,089 seviyelerinde seyrediyor.
Avrupa borsaları günü, Birleşik Krallık hariç yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,05 artışla 448,66 puana ulaştı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47'lik artışla 7.198,06 puana yükseldi.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,19 artışla 15.603,28 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,81'lik yükselişle 27.986,62 puandan kapandı.
Öte yandan, Birleşik Krallık'ta FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 azalarak 7.257,82 puana geriledi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.13 itibarıyla yüzde 0,16'lık yükselişle 1,089 seviyelerinde seyrediyor.