Avrupa Borsaları Yükselişle Kapatıldı, ECB Faiz İndirimine Odaklandı

Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü Fransa hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,16 artışla 551,88 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 değer kazanarak 8.811,04 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,19 artarak 24.323,58 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,74 yükselerek 40.379,29 puana ulaştı.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,18 düşüşle 7.790,27 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.31 itibarıyla yüzde 0,18 artarak 1,144 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) üç temel politika faizini 25 baz puan düşürme kararına odaklandı.

ECB, bugün mevduat faiz oranını yüzde 2'ye, refinansman faizini yüzde 2,15'e, marjinal borçlanma faizini de yüzde 2,40'a çekme kararı aldı. Böylece ECB geçen yıl haziran ayından bu yana 8 defa faizi düşürdü.

ECB Başkanı Christine Lagarde, yapılan 25 baz puanlık faiz indirimiyle ECB'nin belirsizliklerle dolu bir ortamda iyi konumda olduğunu açıkladı.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 azaldı.