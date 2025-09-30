Avrupa Borsaları Yükselişle Kapatıldı
Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü genel bir yükselişle tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,48 artışla 558,18 puana yükseldi. İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya borsaları da değer kazandı. Ayrıca, Almanya'nın yıllık enflasyonu eylülde yüzde 2,4'e çıktı.
Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,48 artışla 558,18 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 artarak 9.350,43, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,57 değer kazanarak 23.880,72, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 yükselerek 7.895,94 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 artışla 42.725,32 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi, TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,24 yükselişle 1,176 oldu.
Almanya'da ağustosta yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle, Almanya'da enflasyon oranı bu yıl art arda ikinci ay yükseldi.