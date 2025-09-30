Haberler

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapatıldı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü genel bir yükselişle tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,48 artışla 558,18 puana yükseldi. İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya borsaları da değer kazandı. Ayrıca, Almanya'nın yıllık enflasyonu eylülde yüzde 2,4'e çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,24 yükselişle 1,176 oldu.

Almanya'da ağustosta yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle, Almanya'da enflasyon oranı bu yıl art arda ikinci ay yükseldi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
