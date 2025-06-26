Avrupa Borsaları Yükselişle Kapatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları, Fransa hariç yükselişle tamamlandı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,09 artarak 537,48 puana ulaştı. İngiltere, Almanya ve İtalya endeksleri de değer kazandı.

Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü Fransa hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,09 artışla 537,48 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 değer kazanarak 8.735,6 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,64 artarak 23.649,3 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,08 yükselerek 39.351,32 puana ulaştı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 düşüşle 7.557,31 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.23 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 1,172 düzeyinde seyrediyor.

Avrupa'da yatırımcılar, dün açıklanan NATO ülkelerinin savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5'ine yükseltme taahhüdüne odaklandı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Altın yatırımcısını kara kara düşündürecek tahmin

Altın yatırımcısını kara kara düşündürecek tahmin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan Çakır'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...

Uğurcan'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık

Hamaney'den Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış

Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Caner Erkin, Eyüpspor'dan ayrıldı

Süper Lig'de sürpriz ayrılık
İkinci el araç satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı

İkinci el araç alacaklar dikkat! Bakanlık o süreyi uzattı
ABD, İran'a ait nükleer tesisin nasıl vurulduğunun görüntülerini paylaştı

İran'a ait nükleer tesisin vurulduğu anın görüntüleri paylaşıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.